Samsun'da KPSS'ye hazırlanan öğrenciler Kuş Cenneti'ni gezdi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi atölye kurslarında KPSS'ye hazırlanan 30 öğrenci, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Bafra Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, sınav stresini azaltmak ve gençler arasındaki sosyal bağları güçlendirmek amacıyla doğa gezisi gerçekleştirildi.



Atölye kurslarında eğitim alan öğrenciler, Kızılırmak Deltası'nın eşsiz doğasında yürüyüş yaptı, kuş gözlemi gerçekleştirerek bol bol fotoğraf çektirdi.



Gezide açıklamalarda bulunan Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yoğun ders temposu içinde gençlere moral sağlamak amacıyla bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.



Gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Hedefe giden yolda dinlenmek ve sosyalleşmek de başarının bir parçasıdır. Öğrencilerimizin sınav sürecini daha sağlıklı ve yüksek motivasyonla geçirmelerini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.







