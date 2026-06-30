Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı 19'a yükseldi

Samsun, 19 mavi bayraklı plajıyla Türkiye'de en çok mavi bayraklı plaja sahip 6'ncı şehir oldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra uzun sahil şeridi ve kumsallarıyla deniz turizminde öne çıkan Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı bu yıl 16'dan 19'a yükseldi.



Karadeniz Bölgesi'nde en çok mavi bayraklı plaja sahip kent olan Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahillerde temizlik, güvenlik ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.



Hava sıcaklıklarının artmasıyla plajlarda yoğunluk yaşanırken, belediye ekipleri sahillerde düzenli temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Su kalitesi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmet kriterlerini karşılayan plajlara verilen mavi bayrak ödülünün korunması ve plaj sayısının artırılması için çalışmalar sürdürülüyor.



Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de yaz sezonu kapsamında plajlarda güvenlik tedbirlerini artırdı. Kentteki 19 mavi bayraklı plajda 112 cankurtaran görev yapıyor.



Terme'den Yakakent'e kadar sahil boyunca görev yapan cankurtaranlar, ATV araçları, kurtarma botu ve deniz motosikletiyle olası vakalara müdahale ediyor.



Eğitim ve tatbikatlarla sezona hazırlanan ekipler, plajlarda güvenliğin sağlanması için mesai yapıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un turizm potansiyelini artırmak için çalıştıklarını belirtti.



Doğan, "'Odak Samsun' diyerek her alanda olduğu gibi deniz turizmi noktasında da şehrimizin turizm potansiyelini büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de en fazla mavi bayraklı plaja sahip kent ünvanımızı sürdürürken, ülkemizde de 6'ncı sırada yer alıyoruz. Samsun her yönüyle çok özel bir şehir. Turizmin her başlığında iddialı bir kent. Herkesin odağını şehrimize yöneltmesini, Samsun'umuzun turizmden daha fazla pay almasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.







