Samsun'da merdivenleri çıkmakta zorlanan yaşlı kadını polis ekipleri sandalyeyle taşıdı

Samsun'da merdivenleri çıkmakta zorlanan kadına polis ekipleri yardımcı oldu.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda devriye görevi sırasında, koltuk değnekleriyle merdivenden çıkmakta zorlanan yaşlı kadını fark etti.



Yunus timleri, kaldırımda buldukları sandalyeye oturttukları kadını taşıyarak merdivenden çıkardı. Kadını ikametine ulaştıran ekipler, aynı zamanda eşyalarını da taşıdı.



Ekiplere dua eden kadın teşekkür etti.



Timin kadına yardım ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

