Samsun'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.



M.K.B. (27) idaresindeki 55 AKJ 511 plakalı motosiklet, Kolay Mahallesi'nde karşı yönden gelen Y.S'nin (48) kullandığı 19 ADR 202 plakalı minibüsle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.K.B, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Minibüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan M.T. (50) ise hastanede tedavi altına alındı.



