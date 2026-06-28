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        Samsun'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Samsun'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        M.K.B. (27) idaresindeki 55 AKJ 511 plakalı motosiklet, Kolay Mahallesi'nde karşı yönden gelen Y.S'nin (48) kullandığı 19 ADR 202 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.K.B, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Minibüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan M.T. (50) ise hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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