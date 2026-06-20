Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Canik ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.



Yenimahalle Eski Sanayi Sitesi'nde mobilya ürünleri ile yatak ve baza üretilen 4 katlı imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler, yandaki 3 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Hasar oluşan imalathane ve binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.



