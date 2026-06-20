Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Canik ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Canik ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Yenimahalle Eski Sanayi Sitesi'nde mobilya ürünleri ile yatak ve baza üretilen 4 katlı imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, yandaki 3 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasar oluşan imalathane ve binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.
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