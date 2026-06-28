Samsun'da motosiklet sürücülerine trafik güvenliği eğitimi düzenlendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.



Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliğinin artırılması ve motosiklet sürücülerinin bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, 87 sürücüye reflektif güvenlik yeleği dağıtıldı.



Programda sürücülere güvenli sürüş kuralları anlatılarak, kask, reflektif yelek, eldiven, mont ve uygun ayakkabı gibi koruyucu ekipmanların hayati önem taşıdığı vurgulandı.



Eğitimde motosikletlerin far, sinyal, fren sistemi, lastik ve aynalarının eksiksiz ve çalışır durumda olması gerektiği hatırlatıldı.



Sürücülere trafik kurallarına ve hız limitlerine uymaları, şerit ihlali, ani manevra ve yakın takipten kaçınmaları, kavşak, dönüş ve sollamalarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.



Yağışlı ve olumsuz hava koşullarında hızın düşürülmesi ve takip mesafesinin artırılması gerektiği belirtilen eğitimde, cep telefonu kullanımı ile dikkati dağıtacak davranışların kazalara neden olabileceği ifade edildi.



Yetkililer, güvenli sürüş alışkanlıklarının trafik kazalarının önlenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, motosiklet sürücülerini trafik kurallarına uymaya davet etti.

