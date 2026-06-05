Samsun'da "Odak Samsun" otobüsleri seferlerine başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesinin şehirdeki doğal ve kültürel güzelliklerin keşfedilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Odak Samsun" otobüslerinin hafta sonu itibarıyla seferlerine başlayacağı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Odak Samsun" otobüsleri ile şehirdeki turizm destinasyonları tüm vatandaşlar için erişilebilir kılınıyor.





Bu kapsamda Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmak Deltası ve Ayvacık Baraj Gölü'ne düzenlenen gezi otobüsleri ile katılımcılar hem doğanın benzersiz güzelliklerini keşfetme hem de şehrin tarihi ve turistik değerlerini yakından görme fırsatı bulacak.





İlçe Transfer Merkezi'nden hareket edecek otobüsler, hafta sonu itibarıyla seferlerine başlayacak. Belirlenen ücret tarifesine göre Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve Ayvacık Baraj Gölü'ne gerçekleştirilecek "Odak Samsun" gezileriyle katılımcılar, doğayla iç içe, keyifli ve keşif dolu bir yolculuğa çıkacak.



Yalnızca hafta sonları düzenlenecek otobüs seferlerine katılmak isteyenler, rezervasyon için detaylı bilgiye "https://odak.samsun.bel.tr" adresinden ya da Alo 153 Çözüm Merkezi üzerinden ulaşabilecek.







