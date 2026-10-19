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        Samsun'da öğrencilere çevre bilinci tiyatroyla kazandırılacak

        Samsun'un İlkadım ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincinin tiyatro gösterileriyle kazandırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Samsun'da öğrencilere çevre bilinci tiyatroyla kazandırılacak

        Samsun'un İlkadım ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincinin tiyatro gösterileriyle kazandırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        İlkadım Belediyesi ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçedeki anaokulu ve ilkokullarda çevre bilincini artırmaya yönelik tiyatro gösterileri düzenlenecek.

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy tarafından imzalanan protokolle, öğrencilerin çevreye duyarlılıklarının artırılmasının yanı sıra kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

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        İhsan Kurnaz, çevre ve sıfır atık bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık alanındaki çalışmalarını örnek aldıklarını ifade eden Kurnaz, şunları kaydetti:

        "İlkadım Belediyesi olarak çevreye ve çevreyle ilgili konulara önem veriyoruz. İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında, anaokulu ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerimize sıfır atık, çevre bilinci ve geri dönüşüm konularını ele alan tiyatro gösterileri sergileyeceğiz. Böylelikle çocuklarımızın çevre bilincini artırmanın yanı sıra onları kültür ve sanat faaliyetleriyle de buluşturarak tiyatro sanatını tanımalarını ve sevmelerini sağlayacağız."

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        Gösterilerin belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edileceğini aktaran Başkan Kurnaz, etkinliklerle öğrencilerin hayal gücü, yaratıcılık, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişimine de katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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