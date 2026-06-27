Samsun'da ot yakarken alevlerin sıçradığı evde hasar oluştu

Samsun'un Terme ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi. Kozluk Mahallesi'nde M.T. (69), çevresinden topladığı otları bahçesinde yaktığı sırada rüzgarın etkisiyle alevler eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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