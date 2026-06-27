Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 61 tabanca fişeği bulundu. Operasyonda Z.O. (67) hakkında ruhsatsız silah bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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