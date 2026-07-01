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        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Vezirköprü ilçesinde silah ticareti yaptığı, adreslerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulundurduğu, silahları korku ve baskı unsuru olarak kullandığı, ayrıca düğünlerde havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilenlerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 yivsiz tüfek ile 2 bin 315 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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