Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Vezirköprü ilçesinde silah ticareti yaptığı, adreslerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulundurduğu, silahları korku ve baskı unsuru olarak kullandığı, ayrıca düğünlerde havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilenlerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 yivsiz tüfek ile 2 bin 315 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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