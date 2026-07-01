Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Y.A. yönetimindeki 57 FA 050 plakalı otomobil, Şeyhulaş Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcular M.A. ve R.T. ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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