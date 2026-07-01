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        Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 22:18 Güncelleme:
        Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


        Y.A. yönetimindeki 57 FA 050 plakalı otomobil, Şeyhulaş Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile yolcular M.A. ve R.T. ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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