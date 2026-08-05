Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bafra ilçesinde yürütülen çalışmalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız yivsiz tüfek, 2 adet yasaklı bıçak, uyuşturucu madde kullanım düzeneği ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli karakola götürüldü.

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