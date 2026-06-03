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        Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 23:53 Güncelleme:
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        Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı meydana geldi.

        İlçedeki 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasına, başka bir iş yerinden U.G. tarafından pek çok kez silahla ateş edildi.

        Mermiler, geri dönüşüm firmasındaki kimyasal karışımlı solvent-tiner dolu 1 tonluk 4 depoya isabet etti. Delinen depolardan iş yerine kimyasal madde akmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        AFAD ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kimyasal sızıntıdan hafif şekilde etkilenen 6 polis, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

        AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Olayın ardından araçla bölgeden ayrılan U.G. ise Canik ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

        Öte yandan olayın mülk sahibi-kiracı anlaşmazlığı nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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