Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da silahlı saldırı sonucu tesiste kimyasal sızıntıya neden olan zanlıya adli kontrol

        Samsun'da silahlı saldırı sonucu tesiste kimyasal sızıntıya neden olan zanlıya adli kontrol

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırı sonucu geri dönüşüm tesisinde kimyasal sızıntı meydana gelmesine neden olan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 13:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da silahlı saldırı sonucu tesiste kimyasal sızıntıya neden olan zanlıya adli kontrol

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırı sonucu geri dönüşüm tesisinde kimyasal sızıntı meydana gelmesine neden olan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İlçedeki 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisine ateş etmesinin ardından kaçan U.G, Canik ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

        Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İlçedeki 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisine dün başka bir iş yerinden tabancayla ateş eden U.G, bölgeden bir araçla kaçmıştı.

        Mermiler, geri dönüşüm tesisindeki kimyasal karışımlı solvent-tiner dolu 1 tonluk 4 depoya isabet etmiş, delinen depolardan iş yerine kimyasal madde akmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret

        Benzer Haberler

        Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        İş yerine silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı (2)
        İş yerine silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı (2)
        Fabrikadaki elektrik faciasında ölen Yunus Çekiç defnedildi
        Fabrikadaki elektrik faciasında ölen Yunus Çekiç defnedildi
        5'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti
        5'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti
        Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        İş yerine silahlı saldırıya 2 tutuklama
        İş yerine silahlı saldırıya 2 tutuklama