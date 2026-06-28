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        Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kafeterya önünde uğradığı silahlı saldırıda kasığından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 22:38 Güncelleme:
        Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kafeterya önünde uğradığı silahlı saldırıda kasığından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

        İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kafenin önünde O.B'ye (28), henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda kasığından yaralanan O.B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı genç, buradaki tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ekipler, olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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