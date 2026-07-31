Samsun'da SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde, SUV tipi araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ramazan Ö. yönetimindeki 06 DS 8486 plakalı SUV tipi araç, Dededağı Mahallesi Huzurlu Sokak'ta, İsmail G. İdaresindeki 55 APTB 819 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.