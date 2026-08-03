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        Samsun'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Samsun'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Cengiz T. (48) idaresindeki 55 T 6159 plakalı taksi, Çarşamba Havalimanı yolunda Volkan M'nin (44) kullandığı 06 FBH 919 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada taksi sürücüsü ile yanındaki Saniye H. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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