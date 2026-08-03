Samsun'da tırda yapılan aramada 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da durdurulan tırda 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Hektör'ün tepki vermesi üzerine çekicide yapılan aramada, sürücü kabinindeki yatak bölümünün altındaki özel bölmede 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda H.A. (67) ile F.Ç. (69) gözaltına alındı.

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