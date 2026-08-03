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        Samsun'da tırda yapılan aramada 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'da durdurulan tırda 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 18:24 Güncelleme:
        Samsun'da tırda yapılan aramada 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'da durdurulan tırda 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeği Hektör'ün tepki vermesi üzerine çekicide yapılan aramada, sürücü kabinindeki yatak bölümünün altındaki özel bölmede 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda H.A. (67) ile F.Ç. (69) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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