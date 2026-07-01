Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

SAMSUN(AA) - Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.T. idaresindeki 55 ALC 083 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan G.T, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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