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        Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı


        SAMSUN(AA) - Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.T. idaresindeki 55 ALC 083 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan G.T, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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