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        Samsun'da trafik kazasında eski milletvekili ile 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir eski milletvekili ile 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Samsun'da trafik kazasında eski milletvekili ile 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir eski milletvekili ile 2 kişi yaralandı.

        AK Parti 20, 21 ve 22. Dönem Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın (75) kullandığı 06 MUK 30 plakalı otomobil ile Ramazan Çakan (35) idaresindeki 42 S 9362 plakalı otomobil, Çakırlar Mahallesi Karakavuk mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Uzunkaya, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü Çakan ile yanındaki yolcu Salih Aydın (34) ise Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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