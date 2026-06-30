Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



N.D. idaresindeki 06 EJC 571 plakalı oto kurtarıcı, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde önce aynı istikamette seyreden A.E'nin (23) kullandığı 05 KL 740 plakalı otomobille, ardından karşı şeride geçip H.U. (57) yönetimindeki 55 AHV 555 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücülerden A.E. ve H.U. ile araçlarda bulunan K.K. (51), C.U. (56), F.U.A. (11), U.A. (18) ve A.A. (20) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



