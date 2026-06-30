Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir kişinin adresine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 1 kilo 109 gram sentetik uyuşturucu, 72 uyuşturucu hap, av tüfeği ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

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