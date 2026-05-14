Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramada 1521 sentetik ecza hapı, 105,18 gram sentetik uyuşturucu, 18,95 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

