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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 700 uyuşturucu hap, 1310 sentetik ecza hapı, 286,59 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

        Çalışmalar kapsamında ayrıca "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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