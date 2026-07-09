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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 5 bin 56 sentetik ecza hapı, 6,7 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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