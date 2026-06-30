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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde çalışma yürüttü.

        Ekiplerce belirlenen şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 45,58 gram sentetik uyuşturucu, 1211 sentetik ecza hapı, 25 gram kokain ile uyuşturucu kullanım aparatı, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 17 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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