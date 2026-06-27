Samsun'da yaralı köpeğe polisin su verdiği anlar kamerada

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğe polis ekipleri su içirdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Liman Mahallesi'nde tramvay durağı yanında aracın çarpması sonucu bir köpeğin yaralandığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeğe pet şişeyle su verdi. İlkadım Belediyesi ekiplerine teslim edilerek veterinere götürülen köpek, tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin köpeğe su verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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