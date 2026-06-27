Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da yaralı köpeğe polisin su verdiği anlar kamerada

        Samsun'da yaralı köpeğe polisin su verdiği anlar kamerada

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğe polis ekipleri su içirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Samsun'da yaralı köpeğe polisin su verdiği anlar kamerada

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğe polis ekipleri su içirdi.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Liman Mahallesi'nde tramvay durağı yanında aracın çarpması sonucu bir köpeğin yaralandığı ihbarını aldı.

        Olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeğe pet şişeyle su verdi.

        İlkadım Belediyesi ekiplerine teslim edilerek veterinere götürülen köpek, tedavi altına alındı.

        Polis ekiplerinin köpeğe su verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Samsun'da sahildeki yürüyüş yoluna aracıyla giren sürücünün ehliyetine el k...
        Samsun'da sahildeki yürüyüş yoluna aracıyla giren sürücünün ehliyetine el k...
        Uzmanından 'kene' uyarısı: "Panik yapmayın"
        Uzmanından 'kene' uyarısı: "Panik yapmayın"
        Farklı mesleklerden kadınlar, darbuka ritminde buluştu
        Farklı mesleklerden kadınlar, darbuka ritminde buluştu
        Çöpte bulduğu tabancayı kurcalarken omzundan vuruldu: "Amacım bakmaktı"
        Çöpte bulduğu tabancayı kurcalarken omzundan vuruldu: "Amacım bakmaktı"
        Samsun'da ot yakarken alevlerin sıçradığı evde hasar oluştu
        Samsun'da ot yakarken alevlerin sıçradığı evde hasar oluştu
        Havza Kaymakamlığı Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi
        Havza Kaymakamlığı Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi