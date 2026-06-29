Samsun'da yolcu minibüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yolcu minibüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. M.C.K. (22) idaresindeki 34 GLN 864 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Altınyaprak Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen A.Ş.C'nin (58) kullandığı 55 M 4513 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.C.K. ile araçta bulunan E.K. (17) ve Ş.S.S. (21) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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