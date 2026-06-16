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        Samsunspor 60. yıl kutlamalarını yaz şenliğiyle tamamlayacak

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübün 60. yılı kutlamalarını yaz şenliğiyle tamamlayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Samsunspor 60. yıl kutlamalarını yaz şenliğiyle tamamlayacak

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübün 60. yılı kutlamalarını yaz şenliğiyle tamamlayacaklarını söyledi.

        Bilen, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, yaz şenliğini "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur" mottosuyla düzenleyeceklerini belirtti.

        Şenliğin kulüp tesislerinde yapılacağını aktaran Bilen, "Şenlikte ücretsiz Türk bayrağı dağıtımı yapılacak. Pickleball, capoeira gösterisi, yüz boyama, balon, halat çekme yarışları, bando takımı gösterisi, sahne gösterileri, sponsor aktivasyonları, tesis gezileri ve ikramlar çocuklarla buluşturulacak. Bu etkinliklerle Samsunspor'u şehirle daha güçlü şekilde buluşturmak, çocukları spor ve Samsunspor kültürüyle tanıştırmak, ailelerin keyifli zaman geçirebileceği bir sosyal etkinlik oluşturmak ve sporun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Bilen, 60. yıl etkinliklerini 2025 yılında 30 Haziran'da başlattıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:


        "Kulübümüzün 60. yıl kutlamalarını bir yaz şenliği ile noktalamak istedik. Bildiğiniz üzere bir yıl boyunca Samsunspor olarak, şehrimizin en önemli markası olmanın özelliğiyle şehrimizin bütün katmanlarına dokunmayı hedef edindik. Yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber bu son yaz şenliği etkinliğimizde gençliğe, daha doğrusu çocuklarımıza dokunmak istedik. Çünkü onlarla başlatacağımız bu yolculuk, bizlerin başlatacağı ama yıllar sonra belki yönetim kadrosunda, belki sahada, belki tribünde Samsunspor'u destekleyen, Samsunspor'un yönetimine yön veren ya da sahada ter döken gençler olacaklar. Bunun için çocuklarımızı çok önemsiyoruz."



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