Samsunspor, Hırvat teknik direktör Bjelica ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kariyeri boyunca yaklaşık 10 ülkede çalışma fırsatı bulduğunu, farklı liglerde, farklı futbol kültürlerinde ve zorlu süreçlerde önemli deneyimler kazandığını söyledi.

Görev yaptığı her kulüpte hedeflerine ulaşmak için özveriyle çalıştığını dile getiren Bjelica, "Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk futbolunu seviyorum. Bu ülkenin futbola olan tutkusu benim için her zaman çok özel olmuştur. Samsunspor'dan teklif aldığımda hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Burada önemli bir potansiyel ve birlikte başarabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum." dedi.

REKLAM

Göreve başlamadan önce takımı detaylı şekilde analiz ettiğini anlatan Bjelica, "Kadromuzda önemli kalite, yetenek ve gelişim potansiyeli bulunduğunu gördüm. Daha önce Dinamo Zagreb ve Lech Poznan'da genç oyuncularla çalışma ve onların gelişimine katkı sağlama fırsatım oldu. Genç futbolcularla çalışmayı, onların potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve takıma kazandırmayı seviyorum. Önümüzde önemli bir süreç var. Bu sürecin sorumluluğunun farkındayım ve bu mücadeleye hazırım." ifadesini kullandı.

Hırvat teknik adam, sezon sonuna kadar ulaşmak istedikleri belirli hedefleri bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

REKLAM

"Bu hedeflere ulaşabilmek için kulübümüzdeki herkesin aynı doğrultuda hareket etmesi ve ortak anlayışla çalışması gerekiyor. Öncelikli amacımız oyuncularımıza öz güven kazandırmak, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak ve takımımızın sahadaki performansını her geçen gün daha ileriye taşımak. Bunun için disiplinli, kararlı ve yoğun çalışma sürecine ihtiyacımız var. Futbolda başarı yalnızca teknik ekip ve oyuncularla elde edilmez. Yönetimimizin, çalışanlarımızın ve özellikle taraftarlarımızın desteği bu süreçte çok önemli. Samsunspor taraftarının takımına olan bağlılığını ve tutkusunu biliyorum. Onların desteğiyle hedeflerimize hep birlikte ulaşabileceğimize inanıyorum."

REKLAM

- "Teknik direktörün başarısını yalnızca elde ettiği puan ortalamasıyla değerlendirmiyoruz"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ise oyuncu transferlerinde olduğu gibi teknik direktör seçiminde de kulübün oyun anlayışına, stratejisine ve uzun vadeli hedeflerine uygun isimleri değerlendirdiklerini söyledi.

Bu doğrultuda her zaman bir teknik direktör listelerinin bulunduğunu, Bjelica'nın de bu listede yer alan isimlerden biri olduğunu belirten Çapa, şöyle konuştu:

"Bir teknik direktörün başarısını yalnızca elde ettiği puan ortalamasıyla değerlendirmiyoruz. Görev yaptığı kulübe kattığı değer, oyuncuların bireysel gelişimine sağladığı katkı ve takımın oyun anlayışına kazandırdıkları da bizim için büyük önem taşıyor. Hocamızın Trabzonspor dönemindeki çalışmalarını da bu bakış açısıyla olumlu değerlendiriyoruz. Genç, dinamik ve gelişime açık bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu nedenle yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktörle çalışmayı hedefledik. Nenad Bjelica'nın tecrübesi, futbol anlayışı ve genç oyuncularla çalışma konusundaki yaklaşımıyla kulübümüz için doğru bir tercih olduğuna inanıyoruz."

REKLAM

Konuşmaların ardından Bjelica, sözleşmeyi imzaladı.