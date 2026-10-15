Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsunspor, Hırvat teknik direktör Bjelica ile sözleşme imzaladı

        Samsunspor, Hırvat teknik direktör Bjelica ile sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Samsunspor, Hırvat teknik direktör Bjelica ile sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kariyeri boyunca yaklaşık 10 ülkede çalışma fırsatı bulduğunu, farklı liglerde, farklı futbol kültürlerinde ve zorlu süreçlerde önemli deneyimler kazandığını söyledi.

        Görev yaptığı her kulüpte hedeflerine ulaşmak için özveriyle çalıştığını dile getiren Bjelica, "Türkiye'yi, Türk insanını ve Türk futbolunu seviyorum. Bu ülkenin futbola olan tutkusu benim için her zaman çok özel olmuştur. Samsunspor'dan teklif aldığımda hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Burada önemli bir potansiyel ve birlikte başarabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum." dedi.

        REKLAM

        Göreve başlamadan önce takımı detaylı şekilde analiz ettiğini anlatan Bjelica, "Kadromuzda önemli kalite, yetenek ve gelişim potansiyeli bulunduğunu gördüm. Daha önce Dinamo Zagreb ve Lech Poznan'da genç oyuncularla çalışma ve onların gelişimine katkı sağlama fırsatım oldu. Genç futbolcularla çalışmayı, onların potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve takıma kazandırmayı seviyorum. Önümüzde önemli bir süreç var. Bu sürecin sorumluluğunun farkındayım ve bu mücadeleye hazırım." ifadesini kullandı.

        Hırvat teknik adam, sezon sonuna kadar ulaşmak istedikleri belirli hedefleri bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Bu hedeflere ulaşabilmek için kulübümüzdeki herkesin aynı doğrultuda hareket etmesi ve ortak anlayışla çalışması gerekiyor. Öncelikli amacımız oyuncularımıza öz güven kazandırmak, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak ve takımımızın sahadaki performansını her geçen gün daha ileriye taşımak. Bunun için disiplinli, kararlı ve yoğun çalışma sürecine ihtiyacımız var. Futbolda başarı yalnızca teknik ekip ve oyuncularla elde edilmez. Yönetimimizin, çalışanlarımızın ve özellikle taraftarlarımızın desteği bu süreçte çok önemli. Samsunspor taraftarının takımına olan bağlılığını ve tutkusunu biliyorum. Onların desteğiyle hedeflerimize hep birlikte ulaşabileceğimize inanıyorum."

        REKLAM

        - "Teknik direktörün başarısını yalnızca elde ettiği puan ortalamasıyla değerlendirmiyoruz"

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ise oyuncu transferlerinde olduğu gibi teknik direktör seçiminde de kulübün oyun anlayışına, stratejisine ve uzun vadeli hedeflerine uygun isimleri değerlendirdiklerini söyledi.

        Bu doğrultuda her zaman bir teknik direktör listelerinin bulunduğunu, Bjelica'nın de bu listede yer alan isimlerden biri olduğunu belirten Çapa, şöyle konuştu:

        "Bir teknik direktörün başarısını yalnızca elde ettiği puan ortalamasıyla değerlendirmiyoruz. Görev yaptığı kulübe kattığı değer, oyuncuların bireysel gelişimine sağladığı katkı ve takımın oyun anlayışına kazandırdıkları da bizim için büyük önem taşıyor. Hocamızın Trabzonspor dönemindeki çalışmalarını da bu bakış açısıyla olumlu değerlendiriyoruz. Genç, dinamik ve gelişime açık bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu nedenle yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirebilecek bir teknik direktörle çalışmayı hedefledik. Nenad Bjelica'nın tecrübesi, futbol anlayışı ve genç oyuncularla çalışma konusundaki yaklaşımıyla kulübümüz için doğru bir tercih olduğuna inanıyoruz."

        REKLAM

        Konuşmaların ardından Bjelica, sözleşmeyi imzaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi

        Benzer Haberler

        Samsun Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı
        Samsun Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı
        Samsunspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica ile sözleşme imzaladı
        Samsunspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica ile sözleşme imzaladı
        Anaokullarını telefonla arayıp rahatsız eden şahıs gözaltına alındı
        Anaokullarını telefonla arayıp rahatsız eden şahıs gözaltına alındı
        Taş kırma tesisinden 30 kilo bakır kablo çalan şahıs tutuklandı
        Taş kırma tesisinden 30 kilo bakır kablo çalan şahıs tutuklandı
        Okul dönemi çocuk sağlığı için el yıkama alışkanlığı çok önemli
        Okul dönemi çocuk sağlığı için el yıkama alışkanlığı çok önemli
        'Bilim Samsun' bilimi köy okullarına taşıyor
        'Bilim Samsun' bilimi köy okullarına taşıyor