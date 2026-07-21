Samsunspor, sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki antrenman, teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, rondo ve dar alanda pas çalışmasıyla idmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlı takım, sezon hazırlıkları kapsamında yarın Hollanda'da Fransa Ligue 2 takımlarından USL Dunkerque ile karşılaşacak.

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