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        Samsunspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Samsunspor, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

        Ligin ilk haftasında sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmız-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşısında ligin ilk galibiyetini almak istiyor.

        Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Elayis Tavsan, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Jaures Assoumou, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

        Yeni transferlerden Elliot Watt'ın, İskoçya Futbol Federasyonu tarafından verilen 1 maçlık cezanın ardından Çaykur Rizespor karşısında ilk kez oynaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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