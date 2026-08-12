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        Samsunspor, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Samsunspor, yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2026-2027 sezonunun bir önceki sezondan daha zor olacağına inandıklarını söyledi.

        Takımın Samsun ve Hollanda'daki iki kamp dönemini kazasız ve sakatsız tamamladığını belirten Bilen, "Hollanda'da sonra dönüşte Türkiye'de oynadığımız hazırlık maçlarıyla beraber lige hazır hale geldiğimizi düşünüyorum. Geçen sezon evimizde Göztepe galibiyetiyle sezonu tamamlamıştık. Bu yıl Adnan Süvari Sezonu'nda yine Göztepe ile lige başlıyoruz." dedi.

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        Göztepe ile zorlu bir mücadeleye gireceklerini vurgulayan Bilen, şöyle devam etti:

        "Hedefimiz evimizde kazanarak lige başlamak. Kadromuzda giden arkadaşlarımız oldu. Onlara verdikleri emekleri dolayısıyla tekrar teşekkür ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımıza 'hoş geldin' diyoruz. Onlar da zaten Samsun'a ve takıma süratle adapte oldu. Bir kolej takımı hüviyetinde çalışmalarımızı sürdürdük. En önemlisi hocamızın görevine devam ediyor olması. Teknik ekipte herhangi bir değişiklik olmamış olması Samsunspor açısından önemli. Gelen arkadaşlarımızı eksiklerimizin giderilmesi anlamında takıma pozitif etki edecek oyuncular olarak değerlendiriyoruz. Yine transfer politikamız doğrultusunda gelen arkadaşlarımız genç ama genç olduğu kadar da tecrübeli oynayan arkadaşlarımız. Mutlaka Samsun'a ve Türkiye'ye alışma dönemleri olacaktır. Buna ne kadar süratle geçiş yapabilirsek ligde de o denli başarılı olacağımıza inanıyoruz."

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        Bilen, Samsunspor'un olduğu her yerde mücadele ve başarının esas olduğunu ifade ederek teknik ve yönetim olarak bu yıl da başarılı olmak istediklerini kaydetti.

        En büyük destekçilerinin taraftar olduğunu vurgulayan Bilen, "Özellikle kendi evimizde güzel sonuçlar alabildiğimizi gördüğümüzde bunun hep arkasında seyirci desteğinin yoğun olduğu haftalara şahit olduk. Bu anlamda da taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Oyuncu arkadaşlarımızın mücadelelerine ortak olmalarını istiyoruz ve davet ediyoruz. Bu güçler bir araya geldiği zaman, sahada mücadele eden kardeşlerimize destek verdiğimiz sürece inanıyorum ki sezon bittiğinde Samsunspor hedeflediği noktada ligi bitirecektir." diye konuştu.

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        Samsunspor olarak tam anlamıyla lige hazırlandıklarını dile getiren Bilen, gelişimini de sürdüren bir Samsunspor olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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