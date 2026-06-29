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        Samsun'un Bafra ilçesinde TMO hububat alımlarına başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hububat hasadı devam ederken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2026 yılı arpa ve buğday alımlarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Samsun'un Bafra ilçesinde TMO hububat alımlarına başladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hububat hasadı devam ederken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2026 yılı arpa ve buğday alımlarına başladı.

        Bafra Ovası ile kırsal mahallelerde 40 bin dekar arpa ve yaklaşık 170 bin dekar buğday ekili alanda hasat çalışmaları sürüyor.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, TMO'nun ilçede günlük 300 ton hububat alımı gerçekleştirdiğini, bu miktarın ilerleyen günlerde artmasının beklendiğini söyledi.

        Üreticilere hasat ve ürün kalitesi konusunda uyarılarda bulunan Tosuner, "Çiftçilerimiz buğdaylarını kesinlikle yaş hasat etmesinler. Rutubet oranı yüzde 14'ün üzerine çıktığı zaman alım yapılmıyor. Ürünün içindeki sap ve saman da fiyatı düşürüyor. Havalar şu an çok güzel ve önümüzdeki 15 gün boyunca yağış beklenmiyor. Bu yüzden acele etmemelerini, beklemelerini öneriyorum. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olanlar için alımlar 12'nci aya kadar devam edecek." dedi.

        Kaliteli ürünün hak ettiği değeri bulacağını belirten Tosuner, üreticilerin gerekirse ürünlerini selektörden geçirmesi gerektiğini de ifade ederek şunları kaydetti:

        "Çiftçilerimizin buğdayını bareme uygun şekilde ton başına 16 bin 500 liradan TMO'ya satmasını tavsiye ediyorum. Yetkililerle görüştüm, her zaman çiftçimizin yanındayız. Lütfen herkes sabırlı olsun. Çiftçimiz bu ürünü TMO'ya vermezse özel sektörde kilogram başına en az 3 lira kaybı olur. Bu kaybı yaşamamak için kriterlere uyulması şarttır. Teslim edilen ürünlerin parası 21 iş günü içinde üreticilerin hesaplarına yatırılacaktır. Yeni sezonun bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum."

        Gazibeyli Mahallesi üreticilerinden Mustafa Bayrak da TMO'ya 25 ton arpa teslim ettiğini belirterek, "Ürünümü devletimize ton başına 12 bin 750 liradan teslim ettim. Tüccar şu an piyasada kilogramını 9,5 ile 10 lira bandında alım yapıyor. TMO'nun alım yapması bizler için büyük avantaj. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar dilerim." ifadelerini kullandı.

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