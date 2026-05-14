Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımı başladı

        Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımı başladı

        Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selin ardından dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkım çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'un Havza ilçesinde dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımı başladı

        Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selin ardından dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkım çalışmalarına başlandı.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü yetkilileri, İcadiye Mahallesi'nde Hacı Osman Deresi üzerinde bulunan ve yıkılacak 56 iş yerinin sahipleriyle bir araya gelerek, iş yerlerinin bir an önce boşaltılması uyarısında bulundu.

        DSİ ekipleri, daha sonra İcadiye Mahallesi'nde boşaltılan iş yerlerinin yıkımı ile Bahçelievler Mahallesi'nde derenin üzerinde bulunan beton blokların kaldırılmasına başladı.

        Yıkımı gerçekleşecek iş yerlerinin taşınacağı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 3 bin 500 metrekare alanda iki blok halinde inşa edilen 56 iş yerinin hazırlıkları da devam ediyor.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, gazetecilere, selin ardından ilçede temizlik ve su tahliye çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

        Yapılan çalışmalarda önemli mesafe katettiklerini belirten İkiz, "Özellikle su tahliye çalışmalarını sürdürüyoruz. Dükkanların alt katlarında biriken suyu boşaltıyoruz." dedi.

        Dere üzerinde bulunan iş yerleriyle ilgili de çalışma yürütüldüğüne işaret eden İkiz, "Buradaki 56 dükkanla ilgili yeni bir düzenleme yapıyoruz. 56 dükkanı yeni yerine getireceğiz. Bu kapsamda söz konusu dükkanların taşınmasına yönelik çalışmalar başladı. Sel nedeniyle zarar gören iş yeri, konut ve araçlara yönelik tespit çalışmaları sürüyor. 400-500 civarında iş yeri ve konutta hasar oluştu. Yaklaşık 100 aracın da zarar tespit çalışması gerçekleştirildi." bilgilerini verdi.

        İkiz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Devletimiz, Valiliğimiz, Samsun Büyükşehir Belediyemiz, çevre belediyelerimiz ve tüm ekiplerimiz sahada. Havza'yı yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Sokakta kuzen vahşeti!
        Sokakta kuzen vahşeti!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"

        Benzer Haberler

        Çarşamba'da yağışların etkileri yerinde incelendi
        Çarşamba'da yağışların etkileri yerinde incelendi
        En değerli çocukların en özel günlerinde velilerin gösterisi alkış topladı
        En değerli çocukların en özel günlerinde velilerin gösterisi alkış topladı
        Cezaevi firarisi yakalandı
        Cezaevi firarisi yakalandı
        Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN macera parkında ziya...
        Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN macera parkında ziya...
        Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı