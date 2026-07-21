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        Trüf mantarı aşılı fidan üretim serası aşırı sıcaklardan dronla uygulanan jelle korunuyor

        Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde oluşturulan seranın çatısına, trüf mantarı fidanlarını aşırı sıcaklardan korumak amacıyla zirai dron ile gölgelendirme jeli uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Trüf mantarı aşılı fidan üretim serası aşırı sıcaklardan dronla uygulanan jelle korunuyor

        Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde oluşturulan seranın çatısına, trüf mantarı fidanlarını aşırı sıcaklardan korumak amacıyla zirai dron ile gölgelendirme jeli uygulandı.

        Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen "Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) İllerinde Fındık Bahçelerinde Trüf Mantarı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Kurupelit Kampüsü'nde tam otomasyonlu trüf mantarı aşılı fidan üretim serası oluşturuldu.

        DOKAP desteğiyle hayata geçirilen serada yetiştirilen fındık ve meşe fidanlarının kök gelişimini korumak ve fidanların yüksek sıcaklıklardan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla sera çatısına insansız hava aracıyla (İHA) gölgelendirme jeli uygulandı.

        OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Aysun Pekşen, AA muhabirine, trüf mantarı aşılı fındık ve meşe fidanlarının sağlıklı gelişebilmesi için sera içi sıcaklık ve nem koşullarının belirli düzeyde tutulması gerektiğini söyledi.

        Yaz aylarında yükselen sıcaklığın genç fidanların gelişimini olumsuz etkileyebildiği gibi kök bölgesindeki mikorizal gelişim ve biyolojik aktiviteyi de sınırlandırabildiğini anlatan Pekşen, "Bu doğrultuda sera çatısına İHA ile özel bir gölgelendirme jeli uyguladık. Yaptığımız ölçümlerde koruyucu tabakanın sera iç ortam sıcaklığını düşürmede etkili olduğunu, fidan köklerindeki biyolojik yapıyı koruduğunu belirledik." dedi.

        Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Demiryürek ise geleneksel yöntemlerdeki yüksek iş gücü ihtiyacını ve yüksekte çalışma risklerini azaltan uygulamanın iklim değişikliğine uyum sağlayan modern seracılık yönetimi açısından bölge tarımı adına önemli bir yenilik olduğunu anlatarak, Samsun'da ilk kez yapılan ve başarıyla sonuçlanan öncü çalışmanın ilerleyen süreçte başta Bafra Sera Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer modern seralarda da yaygınlaşmasını öngördüklerini dile getirdi.

        Uygulamayı gerçekleştiren dron pilotu Bekir Güzel de geleneksel yöntemlerde günlerce süren gölgelik file montajı yerine işlemi dron teknolojisiyle kısa sürede tamamladıklarını vurgulayarak, "Akdeniz Bölgesi'ndeki modern seralarda uyguladığımız bu yöntemi Samsun'a taşıyarak bölgedeki seracılık faaliyetlerine operasyonel kolaylık ve düşük işçilik maliyeti sağladık." ifadesini kullandı.



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