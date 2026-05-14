        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN macera parkında ziyaretçileri karşılayacak

        Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, Samsun'daki Canik Macera Parkı'nın açılışında ziyaretçilere eşlik edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 15:17
        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu olan ve fahri kimlik belgesi verilen CANİKMAN, Canik Macera Parkı'nda eğlendi.

        CANİKMAN, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmet vermeye başlayacak Canik Macera Parkı'nın açılışına tüm vatandaşları davet etti.

        19 Mayıs'ta kapılarını ücretsiz açacak Canik Macera Parkı'na gelenler, CANİKMAN ile oyun alanlarında vakit geçirme fırsatı bulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, parkın açılışında ziyaretçileri CANİKMAN'ın karşılayacağını belirtti.


        Sandıkçı, "Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olma özelliğiyle hem ilçemiz hem de bölgemiz turizmine katkı sunacağımız Canik Macera Parkı'mızın açılışını, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştiriyoruz. Açılış gününde hemşehrilerimize ve gençlerimize, insansı robot CANİKMAN eşlik edecek. Çocuklarımız ve gençlerimiz, CANİKMAN ile heyecan ve adrenalin dolu anları paylaşacak." ifadelerini kullandı.

        Canik Macera Parkı'nda, tırmanma duvarları, kader atlayışı, trambolin, dev salıncak, yüksek ve alçak ip parkurları, yürüyüş parkurları ve gökyüzü merdiveni yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

