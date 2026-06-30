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        Vatandaşlara "ormanlık alanlarda ateş yakmayın" uyarısı

        Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Vatandaşlara "ormanlık alanlarda ateş yakmayın" uyarısı

        Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak ve olası yangınların önüne geçmek amacıyla mesire alanlarında çalışma yapıldı.

        Ekipler, vatandaşlara ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, anız yakılmaması, cam şişe, sigara izmariti ve pet şişe gibi yangına neden olabilecek atıkların doğaya bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

        Vatandaşlardan, yangın riski oluşturabilecek davranışlardan kaçınmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri istendi.



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