Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yıl sonu sergisi açıldı. Halk Eğitimi Merkezi binasında gerçekleştirilen programda açılış kurdelesi kesildi, ardından kursiyerlerin yıl boyunca özveriyle hazırladığı el sanatları, giyim, nakış ve çeşitli alanlardaki çalışmalar davetlilerin beğenisine sunuldu. Programa Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyfettin Turğut, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, okul müdürleri, öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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