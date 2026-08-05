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        Vezirköprü İlçe Müftüsü Özkalaycı görevine başladı

        ​​​​​​​Samsun'un Vezirköprü ilçesine Müftü Muammer Özkalaycı görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Vezirköprü İlçe Müftüsü Özkalaycı görevine başladı

        ​​​​​​​Samsun'un Vezirköprü ilçesine Müftü Muammer Özkalaycı görevine başladı.

        Amasya'nın Merzifon ilçesine atanan İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'dan boşalan göreve getirilen Muammer Özkalaycı, Vezirköprü İlçe Müftülüğündeki mesaisine başladı.

        Son olarak Ordu'nun Gülyalı ilçesinde İlçe Müftüsü olarak görev yapan Özkalaycı, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü görevini tamamlayarak Vezirköprü'ye atandı.

        Göreve başlamasının ardından açıklamada bulunan Özkalaycı, Vezirköprü'de hizmet edecek olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Vezirköprü oldukça kalabalık ve insanları cana yakın. Böyle bir ilçede görev yapacak olmaktan mutluyum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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