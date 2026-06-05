Vezirköprü'de "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

Vezirköprü'de, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Vezirköprü Cezaevi Müdürü Ali İhsan Çetindere, Cezaevi 2. Müdürü Ekrem Bacaksız ile ceza infaz kurumu personeli katıldı. Programda kurum adına hazırlanan çelenk Çetindere tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

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