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        Vezirköprü'de "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

        Vezirköprü'de, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Vezirköprü'de "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı

        Vezirköprü'de, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.


        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Vezirköprü Cezaevi Müdürü Ali İhsan Çetindere, Cezaevi 2. Müdürü Ekrem Bacaksız ile ceza infaz kurumu personeli katıldı.

        Programda kurum adına hazırlanan çelenk Çetindere tarafından Atatürk Anıtı'na sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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