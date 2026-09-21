Vezirköprü'de öğrencilerin yazdığı masallar kitap oldu
Vezirköprü ilçesinde ortaokul öğrencilerinin kaleme aldığı 15 masaldan oluşan "Hayalbazların Masal Dünyası" adlı kitap, 2. Vezirköprü Kitap Günleri'nde okuyucularla buluştu.
Vezirköprü ilçesinde ortaokul öğrencilerinin kaleme aldığı 15 masaldan oluşan "Hayalbazların Masal Dünyası" adlı kitap, 2. Vezirköprü Kitap Günleri'nde okuyucularla buluştu.
Mezraa Ortaokulu öğrencileri, Seçmeli Yazarlık ve Yazma Becerileri dersi kapsamında öğretmenleri Tuğçe Vural'ın öncülüğünde hazırladıkları kitabı, Kitap Günleri'nde açtıkları stantta tanıttı.
Öğrencilerin hayal güçlerinden yola çıkarak hazırlanan kitapta 15 özgün masal yer aldı.
Öğrenciler, stantta eserlerini ziyaretçilere tanıtarak kendi yazdıkları kitabı okuyucularla buluşturmanın heyecanını yaşadı.
Kitapta Fatma Kazan, Eminenur Şimşek, Elif Yağmur Çelik, Taha Tarık Başkan, Zeynep Gül Coşkun, Songül Özmarun, Sadık Çağlar Öksüz, Melike Ateş, Gizem Çelik, Elanur Ateş, Semanur Altındağ, Yağmur Şenses, Esma Nur Dağ, Poyraz Öksüz ve Aşkın Şimşek'in kaleme aldığı masallar bulunuyor.
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