Yenilenen Canik Belediyesi Meşe Tesisleri 3 Temmuz'da hizmete açılacak

Canik Belediyesi Meşe Tesisleri, yeni konseptiyle 3 Temmuz Cuma günü vatandaşları ağırlamaya başlayacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi Meşe Tesisleri, yenilenen iç ve dış dizaynı, restoranı, kahvaltı ve toplantı salonlarıyla 3 Temmuz Cuma günü yeniden hizmete girecek.





Meşe Tesisleri'nde gruplar için VIP bölümler ve kafeterya da yer alıyor.





Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'nin hem bölgede hem de şehirde önde gelen örnek bir sosyal tesis haline geldiğini belirtti.





Meşe Tesisleri'nin Canik Macera Parkı ile bütün olarak bölge turizmine değer katacağını anlatan Sandıkçı, şunları kaydetti:





"Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'mizde bulunan her alanı titizlikle yeniledik. Restoran bölümü ile kahvaltı ve toplantı salonları, çocuk aktivite alanları gibi yeni bölümler ekledik. Modern yapısı, özenle hazırlanan menüsü ve ferah alanlarıyla her açıdan örnek bir sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Meşe Tesisleri'ni ailelerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize hitap eden yenilenen konseptiyle hizmete sunuyoruz. Canik'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun."







