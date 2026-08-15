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        Balıklıgöl'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da parçalı bulutlu havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Balıklıgöl'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da parçalı bulutlu havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği kentte, gökyüzünün bulutlarla kaplanması sıcaklığın bir miktar düşmesini sağladı.

        Havanın serinlemesini fırsat bilen ziyaretçiler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak nitelenen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

        Kente gelen turistlerin en fazla vakit geçirdiği mekanların başında gelen Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirip balıklara yem attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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