Balıklıgöl'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Havanın serinlemesini fırsat bilen ziyaretçiler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak nitelenen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da parçalı bulutlu havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.