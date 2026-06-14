Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Birecik Baraj Gölü'nde arızalanan teknedeki 40 kişi kurtarıldı

        Birecik Baraj Gölü'nde arızalanan teknedeki 40 kişi kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde arızalanarak sürüklenen teknedeki 40 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Birecik Baraj Gölü'nde arızalanan teknedeki 40 kişi kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde arızalanarak sürüklenen teknedeki 40 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, gölde turistik gezi yapan bir tekne arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı.

        İhbar üzerine, bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Teknede bulunan 40 yolcu, jandarma botuyla güvenli şekilde tahliye edilirken, arızalanan tekne ise kıyıya çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        Kanada'da Milli Takım'a şok!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Vizesiz Yunanistan için en doğru rota!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        Engelli annesine komşu saldırısı! Kürekle başına vurdu!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyluyor
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Kan donduran katliam! Annesini, babasını, eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldürdü!
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Köprüde barfiks faciayla bitti!
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı

        Benzer Haberler

        Sürüklenen teknedeki turistleri jandarma tahliye etti Turistlerin gezisi az...
        Sürüklenen teknedeki turistleri jandarma tahliye etti Turistlerin gezisi az...
        Şanlıurfa'da vatandaşlar milli takım maçını dev ekrandan izledi
        Şanlıurfa'da vatandaşlar milli takım maçını dev ekrandan izledi
        Siverek'te iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı Mutfak bölümünd...
        Siverek'te iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı Mutfak bölümünd...
        Şanlıurfa'da pastanede çıkan yangında hasar oluştu
        Şanlıurfa'da pastanede çıkan yangında hasar oluştu
        Siverek'te babalar günü satranç turnuvası başladı
        Siverek'te babalar günü satranç turnuvası başladı
        Şanlıurfa'da buğday tarlasında korkutan yangın
        Şanlıurfa'da buğday tarlasında korkutan yangın