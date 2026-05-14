Dicle Elektrik, DicleFest'in dördüncüsünü Şanlıurfa'da gerçekleştirdi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde sürdürülebilirlik odaklı elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik tarafından hayata geçirilen DicleFest'in dördüncüsü Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.



Rabia Meydanı'nda kurulan dev planetaryum çadırında gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ise DicleFest kapsamında bu yıl ilk kez "Geleceğin Enerjisini Sen Tasarla" temasıyla proje yarışması düzenlediklerini söyledi.



Çocuklar ile gençleri enerji ve sürdürülebilir konularda üretmeye davet ettiklerini ifade eden Tivnikli, şöyle konuştu:



"Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak bölgelerimizdeki 6 ildeki ilkokuldan üniversite çağına kadar olan gençlerimizden 3 bin 200'ün üzerinde proje aldık. Bu sayılar bölgemizin gençlerinin potansiyelini göstermesi açısından da çok büyük bir gösterge olduğunu inanıyoruz. Titiz bir değerlendirme sürecinin ardından 14 proje finalisti belirlendi. Şirket olarak bölgemizdeki için çalışmalarımızı aralıksız sürdürürken sosyal alanlarda da gelişime katkıda bulunmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Şanlıurfa'da başlayan bu büyük heyecanı önümüzdeki dönemlerde Mardin ve Şırnak illerimize de taşıyacağız. Festivalin gençlerimize ilham kaynağı olmasını, teknolojiye ilgi uyandırmasını ve şehirlerimizin sosyal hayata renk katmasını temenni ediyorum. Çünkü biz sadece caddeleri, sokakları ve evlerimizi değil gönülleri de aydınlatmak için çalışıyoruz. Bu toprakların üretim gücünü, emeğini ve azminizi biliyor bölgenin potansiyeline inanıyoruz. Buradayız, bu bölgenin bir parçasıyız ve birlikte daha aydınlık bir yarın mümkün kılmak için var gücümüz çalışacağız."



Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ise bölgede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin sunum yaptı.



Programa, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas ve davetliler katıldı.



Alanda kurulan stantların gezildiği festival, 17 Mayıs'a kadar sürecek.

