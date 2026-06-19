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        Down sendromlu İbrahim, spor ve sanatla hayata tutunuyor

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Birecik Gençlik Merkezi'nde açılan karate ve resim kurslarına katılan down sendromlu İbrahim Halil Aslan, gösterdiği azim ve başarısıyla çevresindekilerin takdirini kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Down sendromlu İbrahim, spor ve sanatla hayata tutunuyor

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Birecik Gençlik Merkezi'nde açılan karate ve resim kurslarına katılan down sendromlu İbrahim Halil Aslan, gösterdiği azim ve başarısıyla çevresindekilerin takdirini kazanıyor.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Aslan, ablasının desteğiyle ilk olarak karate kursuna, ardından da resim kursuna katıldı.


        Kısa sürede kurs ortamına uyum sağlayan Aslan, hem yeni arkadaşlıklar kurdu hem de farklı alanlardaki yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

        Gençlik Merkezi'nin sevilen isimlerinden biri haline gelen Aslan, kursların yanı sıra boş zamanlarında ders çalışıyor ve ev işlerinde ailesine yardımcı oluyor.

        Resim yapmayı çok sevdiğini belirten İbrahim Halil Aslan, "27 yaşındayım. Resim kursuna gidiyorum ve resim yapmayı çok seviyorum. Karate kursuna gidiyorum, spor yapıyorum. İleride sergi açmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Zeynep Aslan ise kardeşinin kurslara başlamadan önce daha içine kapanık ve zaman zaman öfkeli davranışlar sergilediğini kaydetti.

        Kurslar sayesinde İbrahim'in sosyalleştiğini ve yeni arkadaşlar edindiğini anlatan Aslan, "İbrahim'i okul dışında herhangi bir etkinliğe göndermiyorduk. Açıkçası 'akran zorbalığı yaşar mı' diye endişelerimiz vardı. Ancak ilk günden itibaren buradaki samimi ve sıcak ortam bize güven verdi. Şimdi hem çok mutlu hem de kendini daha iyi ifade edebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Resim öğretmeni Hacer Sarı da İbrahim'in kursa ilk geldiğinde çekingen bir öğrenci olduğunu belirterek, zamanla arkadaşlarıyla uyum sağladığını ve gösterdiği gayretle kursun neşe kaynağı haline geldiğini bildirdi.

        Sarı, İbrahim'in sanata olan ilgisinin her geçen gün arttığını dile getirerek, sağlanan desteklerle daha güzel başarılara imza atacaklarına inandığını kaydetti.

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