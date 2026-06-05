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        Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Balıklıgöl'de

        Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de taraftarlarla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:26 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Balıklıgöl'de

        Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de taraftarlarla buluşturuldu.

        Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sergilenen kupaya taraftar ilgi gösterdi.

        Fotoğraf çekimleri renkli görüntülere sahne oldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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