Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Balıklıgöl'de
Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de taraftarlarla buluşturuldu.
Giriş: 05.06.2026 - 13:26 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de taraftarlarla buluşturuldu.
Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sergilenen kupaya taraftar ilgi gösterdi.
Fotoğraf çekimleri renkli görüntülere sahne oldu.
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