Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri GAPTAEM'in tescilli yerli tohumları yüksek verim ve kaliteyle öne çıkıyor

        GAPTAEM'in tescilli yerli tohumları yüksek verim ve kaliteyle öne çıkıyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'de tarımsal üretimin en fazla yapıldığı kentlerden Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından geliştirilip tescillenen yerli tohumlar, kalite, verim ve dayanıklılık yönünden standart çeşitleri geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 11:14 Güncelleme:
        GAPTAEM'in tescilli yerli tohumları yüksek verim ve kaliteyle öne çıkıyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'de tarımsal üretimin en fazla yapıldığı kentlerden Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından geliştirilip tescillenen yerli tohumlar, kalite, verim ve dayanıklılık yönünden standart çeşitleri geçiyor.

        Bölge ürünlerinin verimliliği ve çeşitliliğine katkı sunmak amacıyla faaliyet yürüten GAPTAEM mühendisleri, yerli tohumların ıslahı ve geliştirilmesi için çalışma yürütüyor.

        Uzmanlar, Güneydoğu'nun zorlu iklim koşullarında yüksek verim ve kalite sağlayan, hastalıklara dayanıklı buğday, arpa, mısır, mercimek, pamuk, nohut, Urfa kabağı, Urfa kavunu ve biber gibi 50 çeşidi geliştirip tescil ettirerek üreticilerin hizmetine sundu.

        REKLAM

        - 50 çeşit tescillendi, yeni çeşitler için çalışmalar sürüyor

        GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine, 6 farklı istasyonda farklı ıslah çalışmaları yaptıklarını söyledi.

        Türkiye'deki herkesin bu tohumlardan faydalanabileceğini belirten Çetiner, şunları kaydetti:

        "Enstitümüz yerli ve milli tohum geliştirme konusunda çalışmalarını devam ettiriyor. Şu anda yüzde 80'i doktoralı 77 teknik personelimizle bilimsel ve akademik olarak bu çalışmaları devam ettiriyoruz. 50 çeşidimiz var şu anda tescil edilmiş. Malumunuz tescil süreci çok uzun sürüyor. Bunun melezleme, seleksiyon ve daha sonra durulganlık aşamaları var. Mesela bu yıl yeni pamuk, mercimek, nohut ve arpa çeşidimiz tescile sunuldu. Türkiye'nin tüm bölgelerinde deneniyor. Bunları topladığınız zaman 50 farklı çeşidin imzasında GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü var."

        REKLAM

        Sulu şartlarda tescilli buğday çeşitlerinden genellikle 800-900 kilogram civarında verim aldıklarını belirten Çetiner, standart çeşitlerde ise yaklaşık 600 kilogram verim alındığını söyledi.

        - "Çiftçilerimizin gelir miktarını artırıyoruz"

        Islah edilen çeşitlerin kalite, verim ve dayanıklılık yönünden standart çeşitleri geçtiğine dikkati çeken Çetiner, şu ifadeleri kullandı:

        "Verim olarak yüksek verim, çiftçilerimiz için vazgeçilmez taleplerden birisi. Kalite oranının yüksek olması çiftçilerimiz tarafından tercih ediliyor. Bu aşamada hastalık ve zararlılara karşı da dayanıklı olmak çiftçinin en önemli girdilerinden birisini azaltıyor. Çiftçilerimizin gelir miktarını artırıyoruz ve verimin yüksek olması demek Türkiye'deki rekoltenin de yüksek olması demek. Tohumda rekoltenin yüksek olması dışa bağımlılığımızı azaltıyor ve gıda güvenliği açısından kendine yeten bir ülke olmamıza katkı sağlıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        "Tel Aviv İran'ın savaş sonrası toparlanma hızına şaşkına döndü"
        "Tel Aviv İran'ın savaş sonrası toparlanma hızına şaşkına döndü"
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        Belçikalı fenomen genetik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
        Belçikalı fenomen genetik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Tatilde aşk tazelediler
        Tatilde aşk tazelediler
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfalı çifttin 13 yıllık bebek hayali son buldu
        Şanlıurfalı çifttin 13 yıllık bebek hayali son buldu
        Mobilya yüklü tır devrildi, sürücü hafif yaralandı
        Mobilya yüklü tır devrildi, sürücü hafif yaralandı
        Siverek'teki kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
        Siverek'teki kazada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da trafikte yavaş giden sürücüye meydan dayağı: Burnu kırıldı, ba...
        Şanlıurfa'da trafikte yavaş giden sürücüye meydan dayağı: Burnu kırıldı, ba...
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 4 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 4 yaralı